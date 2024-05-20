前波士告東尼贏轉倉馬 巫偉傑有樣學樣？

上周三谷草夜賽，巫偉傑連場搏殺，可惜4駒「快馬加鞭」、「最佳拍檔」、「背背龍」及「加州德至」均以位置交代，未能增添頭馬，確是相當可惜。事隔一周，練者再在跑馬地布下強陣，其中「巴薩諾瓦」由柏廐來投後做足工夫初出，近期轉倉馬已有「砂漿金剛」由丁廐轉東廐初出即贏，至於巫偉傑接手的「快馬加鞭」及「背背龍」均能初出上名，呢類季尾易廐馬戰意大盛，絕對值得追捧。

第7場由柏廐轉投巫廐的「巴薩諾瓦」，乃蕭家軍名下5歲自購馬，運港前曾在法國贏過二級賽及三級賽，來港後跑過24仗只交出1W，成績未盡理想，幕後安排轉新環境無可厚非，巫偉傑部署積極，安排馬匹試1050米泥閘，末段田泰安稍騎下得第2名，狀態有水準，重新用上交叉鼻箍及綁脷，轉倉有新鮮感兼回師贏馬路程谷草1000米，獨贏可捧。

其他場次方面，第8場三班1650米的「浪漫老撾」為巫偉傑今季開倉首捷馬，季中狀態曾回落，但上次重新跑入三甲，14倍半冷門只以半馬位敗於「黃腳鱲」得第2名，彈甩季軍「喜旺駒」甚遠，今次乘勇再出，可期補中。

第2場「精英至尊」唯一贏馬路程在谷草1200米，上仗沙田直路賽得季軍，今次返勝途有望威力增強。第6場四班1200米的「小刺蛋」，今季轉巫廐後曾在同程報捷，今排6檔不俗，陣上若有好際遇隨時又贏，也要提防。