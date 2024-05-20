若果早啲發力 分分鐘佢做冠軍！

馬季嚟到尾段，練馬師榜湧現變數，雖然榜首的伍鵬志於3月至今取下10W，而好多馬迷睇好可以再度成為冠軍的蔡約翰亦有11場頭馬，但告東尼靜靜起革命，3月至今已經贏出22W，乃各倉之冠！現時告東尼累積44場頭馬，總獎金1.1億更排名第3位，相信季尾仍然要優先考慮東廐馬，嚟緊周三晚，告東尼派多達10駒出賽，當中「顏色大皇」、「架勢奇爸」及「美麗歡聲」等近況俱佳，相信告仔可連贏4期谷草夜賽兼做「練馬師王」。

告東尼所派10駒中，有3駒機會可特別看好。第3場四班1650米，「美麗歡聲」5歲自購馬跑到現時已完全適應水土，剛剛於谷草一哩更贏「陸知」取下今季第2勝，現評51分與來港時起步的75分仍有段距離，今再戰四班勝途排1檔起步，力足連勝。

第5場四班1650米，「架勢奇爸」前仗在容廐時與「赤馬雄風」埋Q，已有山雨欲來之勢，至最近由容廐轉東廐初出，首戰已得第6名輸近，告東尼接手的轉倉馬向來戰意旺盛，好似上周三谷戰亦有「砂漿金剛」轉廐即輕勝，熱身一仗的「架勢奇爸」操足再來，力足補中。

第9場二班1200米，告東尼安排「顏色大皇」近4戰用徒弟鍾易禮上陣，共取3冠1亞佳績，上次更大勝「太陽拍檔」3馬位，今上二班只負124磅不重，聯同剛勝同程的廐侶「八駿巨昇」齊齊列陣尾場，相信頭馬該由告東尼打骰了，「顏色大皇」能放能跟跑法彈性，若然排12檔換來較佳分頭，更加值博。

此外，第7場「連連有盈」前速銳利但經常有頭無尾，今次重返一戰即上名的谷草1000米，相信是現時最佳出路，過去兩季於季尾均有贏馬紀錄，今次隔兩周再臨，要提防。

第8場「赤兔猴王」近8仗2冠4亞2季全上名，正值巔峰狀態，剛戰只輸給廐侶「開心勇駒」短馬頭位得第3名，今次改用布文執韁反映誠意，可考慮捉實此駒做複式三重彩馬膽。