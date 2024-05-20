上周谷底反彈 聲仔今期支持度大增！

南非籍騎師霍宏聲在港長大，與多位練馬師相熟，在港策騎以來支持度充足，即使早前經歷過低潮有近兩個月未贏，但上周三谷賽已憑廖廐「駟跑得」重奪勝利破悶局，今次策5駒均為機會分子，有權再贏，與廖康銘合作3駒中以「儀琪之寶」近況最佳，質新馬上仗獲殿軍進步大，至於頭場丁廐「勝利同盟」跑獲季軍隔一周匆出，乘勇再來也要重視。

第1場五班2200米，丁冠豪馬房的5歲自購馬「勝利同盟」，早於2022年來港初期在苗廐已跑過四班谷草1800米，加上來港前2歲在愛爾蘭已贏1600米，伸算現時5歲居五班上陣有利，均速馬增程至長途2200米亦無不可，上周三初落五班跑谷草一哩即上名，反映評分有利及狀態大勇，今回聲仔只要把握好發力點，相信可以食出頭胡。

霍宏聲今季取得22W，大部分頭馬都是擺前走勝出，可見騎者發揮前領馬較佳，第4場「精選威」季內曾在聲仔胯下一放到底，但搏了一仗後再出幾仗表現平平，因此上仗3月20日拚敗後往從化，抖兩個月應有助養回體力。留意今月初試1000米從化草閘得第2名，狀態呈勇，結合今次排4檔優勢，不妨買注WP。

第2場4歲質新馬「儀琪之寶」至今3仗全部跑谷草1200米，明顯視此程為最佳出路，果然上次第3仗表現大幅進步，只輸四分三馬位得殿軍，今次操足再攻同程，安排初戴羊毛面箍亦甚積極，發揮得宜有權出頭。

第7場賀賢馬房的「武千帥」上季尾兩出兩捷俱跑谷草1000米，同樣由霍宏聲擺前走勝出，因流鼻血等問題抖至今周三復出，召來贏馬功臣霍宏聲兼用王牌再攻勝途谷草1000米，決心非輕，睇番人馬4月中試1000米谷閘放出得第2名，有權加入戰團。