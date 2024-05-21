【分秒在握】入滿油再飛過

剛周日在最狹窄的田草C+3賽道進行，加上天陰有雨，賽果反而較正路；來到今次谷戰，同樣係用最狹窄的C+3欄C+6彎賽道，且看賽果又如何了。從剛周日賽果所見，其實一眾未達標馬房相當進取，丁冠豪「輝煌精英」力鬥徐雨石「鑽石星空」再度埋Q，而鄭俊偉則有「愛馬善」及「滿歡笑」一熱一冷殺入三甲，看來在僅餘的兩個月馬季，一眾下游馬房仍會全力爭功。

第6場四班1200米，不少具近績的馬匹列陣，其中徐雨石馬房的「電訊飛車」就值得優先留意。此駒表現說不上準繩，但季內就有能力在四班同程大炒對手4個多馬位而回；上仗雖然跑第2名，但競賽過程之中形勢極為差劣，能夠頂到第2名已是喜出望外。

因為「電訊飛車」上仗配田泰安跑同程，孭到135磅排6檔，一出閘就搶想盡快切入，戰略不可以話係錯，但在爭競的過程中，內側卻有匹「勁力十足」死命力頂，結果馬匹沿途被迫走三疊望空，通常如此跑線，都係九死一生，但「電訊飛車」入到直路竟可回氣再掟開對手，僅在最後兩步方被漁人得利的「正氣青驅」趕過，今次移回2檔，用鍾易禮少負3磅，看來是不勝不休格局。

■長風