揸住4條2 班仔今期谷夜大登殿？

班德禮今季經歷可謂大起大跌，季初發展平穩，但其後因紀律事宜被罰停賽兩個月，儘管如此，班德禮停賽復出後繼續做好自己，現時已站穩陣腳，得到不少練馬師支持，季內亦已取得33場頭馬，打破了上季個人頭馬紀錄。

今期跑馬地夜賽，班德禮策騎7駒上陣，支持度當然不錯，而班德禮7匹坐騎之中，分別有4駒抽得2檔起步，另外兩駒就抽得1檔起步，至於檔位最差嗰匹，已經係抽6檔起步嘅新勝馬「極速滿貫」。今期用C+3跑道，急彎內檔當然有著數，班仔手馬抽檔運咁好，當然可以嘜實。

其中第3場四班1650米「大登殿」，季內表現長期穩定，前仗五班贏馬後回升四班跑2200米結果以3乘半見敗，賽後賀賢安排此駒小休兩個月儲番新鮮感，今次抖完復出夠晒體力交出表現。而班德禮5月11日曾為賀賢爆冷贏「日就月將」，賽後更獲賀賢大讚發揮出色，能夠贏馬拓寬線路，相信班仔都會盡全力，務求贏多幾場鞏固地位。

至於第7場三班1000米「巴薩諾瓦」季內大部分時間都係班德禮主轡，轉倉後巫偉傑亦都沿用贏馬拍檔上陣，1000米路程步速夠快的話，且看能否造就此駒後發先至。