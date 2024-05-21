美麗第一打箭頭 伍鵬志周三強陣反撲！

本地倉主伍鵬志剛戰憑「神虎龍駒」取得從練第100W，開倉短短第2季已經取得亮麗成績，當前重任繼續向冠軍之路邁進，雖然近期被呂健威步步進逼，領先優勢縮短至只得3W，面對後者強勢反撲，周三晚賽事一於反守為攻出足9場，旗下「美麗第一」力爭3連捷，乃爭分重要角色。

經歷過大半季以快打慢的戰略部署，伍鵬志旗下大部分戰馬，陣上效率有下滑趨勢，而練者5月苦戰下只得2W，相信他亦要變陣迎戰，務求穩住領先優勢，今期出足9場，更找來潘頓效力3駒，季內曾由其操刀贏過之「美麗第一」與「堅闖」，皆可視為搶分籌碼。

第7場季中才加盟之「美麗第一」，固然是今季衝冠重要生力軍，轉廐後配潘頓兩戰未逢敗績，今戰留在三班力爭3連勝，雖然今仗要負135磅迎戰，惟當銳之師配合馬房今戰強勢而來，瞄準勝途1000米，仍值得優先捧場。

堅闖上仗點到即止

第3場「堅闖」今季曾由潘頓贏馬，再出拚至心律不正，休息3個半月至上賽於谷草一哩復出，排外檔起步全程居後，至末段於馬群之後競跑，潘頓沒有太刻意催策，走勢只是點到即止，季尾試準再來，可期再派上用場。

此外，周三晚於尾場出戰之「財才」，今季亦由潘頓操刀連捷，今仗改配何澤堯威力大增，已定型之谷戰短途能手，因應步速形勢，有權後上推翻大局。