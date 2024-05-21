【分分制勝】贏完初上從化 竟有爆「昇」效果！

告東尼今季於谷草賽事經常派遣2或3駒聯手出擊，而且取得理想戰績，最經典莫過於2月21日三班谷草1650米，由「又龍串鳳」、「開心勇駒」及「赤兔猴王」包辦馬房三重彩，後兩駒最近再於同程攜手搏殺，分列冠、季軍。至於東廐對上1次谷草短途賽事採取雙箭頭戰術，3月6日「顏色大皇」打開在港勝門、「美麗邂逅」屈居第8名。總之，告東尼作出類似安排，通常有料到。

第9場二班1200米，告東尼共替3駒報名，順序為「顏色大皇」、「八駿巨昇」及「狀元及第」，最終只得前兩駒取得正選參賽資格，未能三路興兵，但估計仍有望食尾胡，皆因「顏色大皇」及「八駿巨昇」俱新勝而臨，近況有保證。不過，「顏色大皇」直落6仗3贏3位，評分已累積一定增幅，最弊還是今仗抽12檔起步，發揮難免打折扣，故捧Ｗ寧吼馬房次選「八駿巨昇」。

「八駿巨昇」上場於三班同程大炒對手，明顯受惠於場地偏淋，遂可交回最強威力。近日天氣持續有雨，對牠而言實屬喜訊。值得注意的是，此駒贏完馬之後，居然首度運上從化，經過兩星期短暫訓練，似乎帶來更佳效果，埋門回港出試1200米泥閘，轉由蔡明紹執韁，稍留之下仍能彈甩輕勝，同組次名「以戰常勝」剛戰初出贏馬，極具參考性。

此外，「八駿巨昇」歷來所獲4W，不論勝出田草或谷草1200米，均是當日同程時間最快一駒，完全以高速技壓對手，就算今仗升班快馬林立，仍保持勝望。

■明治朗