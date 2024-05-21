力圖遮打盃3連霸！韋達為將王跳求雨舞！

2400米一級賽遮打盃周日上演，韋達派出鎮倉寶「將王」衞冕，而天文台預測當天有雨，正合他的心意。

「將王」力爭連續第3年攻下遮打盃，而馬兒過往在受天雨影響的場地上表現出色。韋達說：「下雨不會阻礙我們，希望這種天氣維持到周末。我今早策騎牠在草地快操，牠的感覺甚佳，展步漂亮，顯得躍躍欲試。馬兒在這一課表現良佳，狀態出色。」

韋達續說：「『將王』已準備就緒，大家都知道這是我全年的目標賽事之一，而馬兒正好於這個時間達至佳態。如果持續下雨，將會增加『將王』的爭勝機會。不過『桀驁之戀』確實是匹好馬，根據牠在杜拜勝出的姿態，牠看來實力甚佳。」

提到「將王」本月初競逐三級賽皇太后紀念盃取得第七名，韋達說：「牠上仗轉直路彎時走勢甚佳，但到150米處時已未能增速，畢竟牠今季已跑了多仗。牠上仗跑與今仗同一途程，現在狀態更佳，兩仗之間相隔3星期，時間上十分理想。」。

「將王」迄今在港合共取得3勝，全部均屬一級賽。韋達說：「牠一直是我的馬房之星，在我的練馬生涯助我取得不少佳績。日後當牠退役時，我一定會依依不捨。牠就像是我的孩子，我們一同經歷了許多事情。牠的快操幾乎都是由我主策，所以我們感情格外深厚。」

韋達於周三派出「電氣騎士」角逐尾場二班1200米，他說：「馬兒保持佳態，牠在過去半年有所進步，現已成長為具實力的良駒，惹人喜愛，牠在陣上一直忠心可靠。我不擔心馬兒跑1200米的能力，反而9檔是一項挑戰，雖然排檔不利，但途程不成問題。」