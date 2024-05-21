【練馬師王】博口3連莊 還是零的突破？

今季新開倉的廖康銘，成為「練馬師王」彩池的爆冷專家，繼上周三晚谷戰勁爆30倍（開盤賠率）之後，剛周日田戰再下一城，出馬4匹奪1冠3亞，最終累積30分，季內第4次封王，這回賠率更高達35倍。至於今期夜賽，廖廐共派5駒，當中「國大合」、「儀琪之寶」、「年少多好」剛戰均跑前4名，「精選威」排內檔兼續配贏馬拍檔霍宏聲，牌面不弱，不排除3連勝的可能。

另邊廂，在同期開倉的港產練馬師巫偉傑，暫時未嘗勝出「練馬師王」，略為失色。其實於上期夜賽，巫偉傑取得3亞1季，與封王的廖康銘同獲22分，只因未獲頭馬，才飲恨而回，但這次是巫廐季內最高分數，部署多駒同日搏殺，終見成效。相隔一星期，巫偉傑一併安排5匹實力馬「綫路菁英」、「精英至尊」、「小刺蛋」、「巴薩諾瓦」及「浪漫老撾」列陣，更選用不同騎師執韁，與上周大搏殺手法相似，值得關注。

列陣頭場的「綫路菁英」，加盟巫偉傑馬房後，前仗終於入圍，對新環境逐漸適應。今次回配兩捷功臣何澤堯，發揮肯定好過上手，埋門頻頻拍跳，操練轉趨積極，決心磨利打硬仗。由於頭場已有爭勝機會，故投注巫偉傑的「練馬師王」時，適宜於第1場開跑前「入場」落注。

提及上期谷戰，巫偉傑向田泰安提供兩駒，結果「快馬加鞭」與「背背龍」均拚入三甲，今次騎練又有交收，第2場「精英至尊」續配田泰安，再拚無懸念。事實上，人馬剛戰再度合作，後上奪季，反映默契有改善，今次回師唯一勝途跑馬地1200米，配合內檔之助，當屬牌面分子。

至於巫廐開倉首匹頭馬「浪漫老撾」，經過一輪連敗回氣，上場重新上名，反映現評分又處於有利水位。剛周日晨課，「浪漫老撾」與另一匹參戰馬「小刺蛋」拍跳，齊齊谷起勇態，拍住出擊。

「練馬師王」開售賠率

1.告東尼 2.85倍

2.沈集成 4.75倍

3.伍鵬志 7.5倍

4.方嘉柏 12倍

5.巫偉傑 14倍

6.呂健威 17倍

7.廖康銘 11倍

8.黎昭昇 25倍

9.韋 達 28倍

10.容天鵬 30倍

11.大衛希斯 45倍

12.鄭俊偉 35倍

13.蘇偉賢 40倍

14.姚本輝 50倍

21.其他練馬師(葉楚航/丁冠豪/賀賢/文家良/羅富全/徐雨石/蔡約翰) 20倍