兩場任揀！加州星球將挑戰孭重磅爭G3！

「加州星球」今晨由艾道拿策騎，參加泥地1200米試閘，最終首先過終點。艾道拿表示：「馬兒一直保持良好狀態，上仗賽後都見情況良好。最近持續下雨，今早跑道狀況未算理想，但馬兒仍在試閘中表現良佳，我很滿意。牠收停後呼吸暢順，牠應該需要多一課快試。」

「加州星球」或放眼6月的兩場三級賽，分別為6月2日沙田銀瓶及6月23日精英盃。艾道拿說：「牠無論競逐哪場賽事都必定負重磅上陣，一場是1200米，另一場是1400米，兩場均為三級賽。牠的負磅可能會達135磅，較很多優質賽駒負磅更重，一切部署由告東尼決定，無論跑哪場賽事，我都十分樂意策騎牠上陣。」

艾道拿今晨也策騎「美麗同享」參加1200米試閘，最後以第3名衝線，艾道拿說：「牠賽後狀況甚佳，我很滿意牠的試閘表現。」

艾道拿於周三有4匹坐騎，包括夥拍上仗勝出的「美麗歡聲」角逐第3場四班1650米，他說：「馬兒剛仗際遇理想，出閘後展現前速，成功跟隨領放馬競跑，隨後進佔領先位置。雖然牠在陣上一度四處張望，但末段力拼上前，最終順利勝出，我很滿意牠的表現。」