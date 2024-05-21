【張基焦點】晶晶日上谷草都得

容天鵬無疑仍未現身，但整體馬房成績未算有太大影響，周三「晶晶日上」抖夠才來，以往休完有不俗演出，轉跑谷草亦無問題，未許輕視。另外，「好好紛」增程跑一哩或會帶來變數，最佳冷門。鄭俊偉仍要為護級努力，「新力」挾新勝之勢而臨，必求打鐵趁熱贏多場。「浪漫老撾」近況穩定，再跑谷草一哩可望收復前失。

第9場二班1200米，「晶晶日上」演出穩定，亦擅跑新鮮，今季復出首仗跑田草1200米，只不敵「錶之銀河」得第2名，水準甚高，其後幾仗也未甩獎金，剛戰於泥地1200米得季軍後，今次抖了49多天才上陣，期間曾上從化操練，肯定有新鮮感，轉爭谷草問題不大，抽6檔不差，本身跟得鬥得，守到好位有得追。

第3場四班1650米，「好好紛」於澳洲是一匹進步中的賽駒，來港前最後一仗跑軟地大勝對手8個幾馬位，本身應適合香港賽事模式，剛戰跑1400米狀態未夠搶前放，表現平平，今回增程跑一哩更合腳法，加羊毛面箍應該有幫助，操練不多但有火氣，有冷味。

第2場四班1200米，「新力」上場贏得出色，新勝馬復課後狀態保持，難得今仗孭磅不算重，對手比上次更差，換楊明綸策騎問題不大，有權再下一城。

第8場三班1650米，「浪漫老撾」最近狀態保持穩定，上仗跑第2名不敵「黃腳臘」卻能拋離季軍，水準頗高，時間不快主因是當晚較後場次場地比較爛，今次檔位不差，可收復前失。