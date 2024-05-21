【進階選項】星運皇爵一哩夠贏

香港無育馬業，普通馬迷或許對血統認知不多亦不太關注，但隨着近年越洋轉播賽事增多，放眼世界令大家都了解到血統的重要性。鄰近亞洲的日本育馬業成熟，英雄故事亦由血脈代代相傳。在剛周日舉行的日本橡樹大賽，「雪嶺熱點」重配李慕華勝出，但原來亦是其母系家族三代挑戰圓滿結果，此駒外祖母Happy Path 於2001年日本橡樹跑第7，其母Cecchino於2016年取得亞軍，如今終由「雪嶺熱點」坐正，亦是育馬者堅持不懈的回報。

周日遮打盃高多芬馬房「桀驁之戀」在名單上，得到這匹現時全球最高評分草地馬大駕光臨，令此賽生色不少。今晚第5場的「星運皇爵」，其母Above The Mark正與「桀驁之戀」生母Minidress為兩姊妹，所以你可以明白為何短時間要增程一哩，再看本身其半兄Noble Mark已贏2400米，「星運皇爵」血統顯示全熟後可能是匹2000米或以上馬。出賽5次脾氣仍大，但1200米已可追近證明潛力甚佳，上場艾兆禮初接手跑一哩，早段攝得好，過終點前轉腳撲上點到即止。正如廐侶「信心星」一樣，這類中長途馬多跑下便入局，再抽4檔有過上仗一哩經驗，稍進步居此組已夠贏。

第8場「銀騰」轉投沈廐初出跑谷草，今季6戰已3度第3，前仗群駒衝刺亦只輸短馬頭位。查來港前在澳洲兩場頭馬來自大金山及百肯南馬場，均屬墨爾本中小型馬場，而兩次贏馬是以跟前守好位跑法。賽前兩課閘布文主試均拖後，但實戰配希威森排2檔好位，若依照其澳洲跑法根本不用留得太後，如外檔「赤兔猴王」或「瑰麗人生」搶前切入，「銀騰」守好位更好跑，「巴洛妙筆」子嗣「都靈福星」谷草表現佳，剛亦有「以戰常勝」初出贏馬，可信。