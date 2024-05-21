【三重彩地帶】首戰滿意 再出「來」料

「東來欣賞」初出快跟走勢不俗，今排3檔又可主動。

第2場四班1200米，「新幹線」季中贏同程姿態輕鬆，4歲進步中仍居四班有再捷本錢，3月退出或影響部署，月初復出跑第3，隔3周再來，出賽頻率回復正常，再跑勝途可進佔三甲。另一複膽揀「精英至尊」，上場直路賽在劣勢下追回第3，田泰安捨新勝的「新力」而就，值得信賴。

「儀琪之寶」上場獲殿走勢如狼似虎，只跑3仗進步空間甚大。「九秒九」連續4仗上名，睇進度快可征服四班，奈何抽11檔難免打點折扣。「馬有運」比季初贏馬時低5分，具備反彈條件，復用贏馬拍檔賀銘年已有蠢動意。

第4場四班1200米，「東來欣賞」初出同程已有飛數支持，快跟下直路保持走勢跑第5，表現合格，季尾這類年輕馬只要稍有質素，居四班頗佔上風，告東尼今晚排陣應有攻勢，可倚重作膽。

「精益大師」實力雖見得八八九九，但勝在排1檔放跟皆可，在C+3欄無往而不利。「神速馬車」上季模式是季尾才漸入佳境，上場季內首次入位，可博再進。「進優自在」轉跑同程後水準趨穩，關鍵是機動跑法在谷草多數有賺。「精妙星」轉倉後兩閘走勢與時並進，休逾5個月復出體力充足可派用場。■海東