【J臣研究所】銀騰條件瓣瓣正

全地球氣候不穩，香港難獨善其身，近一星期都接連大雨，嚟緊進入夏季多颱風，隨時有更多惡劣天氣，刨馬真係要顧及呢一點。睇番剛過去的沙田日賽，其實由第1場開始，已睇到內欄爛到不堪，雖然放頭馬佔得優勢，但明顯識贏嘅都會喺直路走出中疊，相反跑到尾段如「仁心星」等，入直路故意走回內欄而僅負個多身位，呢類馬下次記得留意。

先睇第8場三班1650米，由於幾隻實力馬都盡排外檔起步，馬膽博隻排2檔的「銀騰」，呢隻馬今季6戰田草其實3度上名，能力肯定不差，於3月尾落敗驗出氣管有痰小問題，後來便轉投沈集成馬房，試了兩個大閘才復出搏此場，計馬喺季尾突然有52日休息，體力應會佔得優勢，而且埋門大閘捉實湧上更見勇銳，睇其田草陣上速度都可稍跟前跑，今次轉來谷草排2檔起步，可以講係所有贏馬條件集於一身。

配腳先揀「赤兔猴王」，馬匹升上三班後從未甩過位置，揸番總場次443水準，點都要拖實。「浪漫老撾」上場已證實識跑變化地，馬匹本身擅長跟前鬥衝，排5檔可攻可守。

「大學生」長期見勇，但評分見頂，睇怕最多一席。最難計數係「本領非凡」，本身前仗四班贏馬水準高，當晚贏馬時間快同日三班賽逾半秒，而且當時排12檔縮後爆全場最快末段，計數今次呢個11檔根本難佢唔到，唯一計唔到就係今晚外疊草地是否利追而已，只要有得追，贏馬都唔奇。