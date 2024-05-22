【耀眼精選】快樂老撾轉場變身

今期夜賽估計場地狀況大致同上月24日谷草夜賽相同，當晚2檔馬最威，有「勁叻仔」、「胡椒軍曹」、「我做到」同「多利神駒」先後贏馬，呢幾駒嘅處理手法近乎倒模，都係出閘後盡快埋欄，守響前領馬之後內疊有Cover靚位。

響月初總場次650場四班1200米，筆者提供「祥勝力駒」做首選，拖兩匹冷門「儀琪之寶」、「星火燎原」同熱門之一嘅「木火同明」，響最後200米見到「木火同明」帶緊頭，「儀琪之寶」響一馬位後追緊，「祥勝力駒」就響第4位愈衝愈勁，加上外側「九秒九」似乎力弱兼開始外閃，心諗條Q點都中掛，估都估唔到「九秒九」擺番正軚竟然重新撲上，唔單止差喎我條Q，仲幾乎殺埋「祥勝力駒」，個W已經畀人打劫唔見一大截，仲要埋門冇埋條Q，就算贏錢都唔開心。

「儀琪之寶」追追下停咗，唔單止過唔到「木火同明」，仲要無埋個P，事後睇番，早段霍宏聲為咗守好位用咗唔少力，呢個第4已經係最佳名次，今次初戴羊毛面箍，估計會有正面幫助，不過走光後賠率一定唔會再有32倍咁好分，所以博W，筆者會考慮轉場嘅「快樂老撾」，上場直路賽當熱身，今次跑中間有回氣位嘅谷草轉彎路程，有權變身。