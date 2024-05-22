【分秒在握】班德禮大師級發揮

究竟係用大師傅的留放與發揮，還是用見習生減磅的幫助？這個問題永遠沒有標準答案，但今次第4場「精益大師」重配贏馬拍檔班德禮，而非上仗入Q的黃智弘，人強馬勇可望重啟勝門。

其實季尾人疲馬乏，減磅威力真的很大，不過同樣減7磅，重磅馬與輕磅馬又有顯著的分別，就例如去超市買一盤汽水與兩支汽水的分別，買一盤送多兩盒飲品是百上加斤；但買兩支送多兩盒飲品則非常樂意接受。同樣道理，孭135磅減7磅至128磅，與125磅減7磅至118磅，分別其實很大。

本來孭124磅的「精益大師」負磅不算太重，因此縱重配班德禮影響亦非很大。其實此駒歷來唯一勝仗，就係季內配班德禮跑谷草1000米取得，而且蹄下敗將「顏色王子」再出已勝，反映「精益大師」亦有一定本事。值得一提，此駒贏馬一役跑法上係稍留鬥後勁，反而上仗出賽配黃智弘則放頭，被「上校」拍住之下愈走愈快，首800米造45秒6，比標準時間快了足足8線，因此末段被「新力」趕過也就理所當然了。今次班德禮重新接手排1檔，相信會留放更佳。

■長風

第4場 10精益大師 11神速馬車

12進優自在 1財駿