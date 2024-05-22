【場地點樣】谷草今晚C+3欄夜賽掛牌好地

跑馬地馬場今晚編跑9場草地賽事，以移欄C+3賽道進行角逐，頭場開跑時間仍定為晚上6時40分。就目前場地預測掛牌「好地」，度地儀指數2.71。

周初天氣欠穩頻頻有雨，雖然今晨天色似有好轉跡象，但天文台預測稍後會有幾陣驟雨，而且部分地區雨勢較大及有雷暴，會否落在港島區，對於今晚場地實質影響，尚屬未知數，但以近期鬆軟場地，縱有天雨亦只會令場地情況更差勁，難以回復昔日愈跑愈乾快之狀況。

今次使用最窄C+3欄競逐，賽事模式為免賽道收窄易生擠碰意外，以跑法主動馬匹佔盡優勢，季尾形勢似乎更加明顯，排檔方面更為講究，以今季舉行合共61場C+3欄賽事，內檔頭馬數據佔先，而10-12檔只得5W，再就上次4月24日舉行之C+3欄賽事，在極鬆軟場地競逐下，7檔以內壟斷全數頭馬，可見得排檔形勢相當重要。

C+3欄講求騎師走位靈活，今季C+3欄仍以潘頓7W秤先，田泰安亦有6W，但今季升格大師傅之鍾易禮，原來今季谷草C+3欄夜賽成績，亦不讓潘頓專美，齊以7W看齊，今晚一手坐騎質量兼備，仍可視為投注指標。