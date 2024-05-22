英法兩地皆遇滑鐵盧 岳家軍再向愛爾蘭二千堅尼埋手

歐洲各地經典大賽戰幕相繼展開，嚟緊星期六、日，戰線又會轉至愛爾蘭卻拉馬場，分別舉行愛爾蘭二千堅尼同一千堅尼，不過愛爾蘭二千堅尼就並無列入為轉播賽，馬會呢期就揀咗愛爾蘭一千堅尼，同埋法國伊斯巴翰錦標作為首播戲碼。

講番愛爾蘭二千堅尼，今季已經响英國二千堅尼同法國二千堅尼，岳伯仁旗下「名戰古城」同「蜚聲詩界」兩匹不敗新星，以為避免同室操戈，分別响兩場賽事擺擂台，卻換來慘烈賽果倒灶而回，呢次返到主場，當然希望能夠挽回聲譽。

响本周末舉行嘅愛爾蘭二千堅尼，排位前最後階段，剩番11匹馬，名單之中岳家軍就有7匹名額，包括岳伯仁6駒、岳本賢1駒，其中岳伯仁最受關注，當然係上場响法國二千堅尼，賽後認為係戰略錯誤慘敗嘅「蜚聲詩界」會唔會再上陣。

岳伯仁雖然傾向此駒下月中出戰皇家雅士谷嘅聖詹姆士宮錦標，不過去年「帕丁頓」亦係先贏愛爾蘭二千堅尼，再贏前一項錦標，除非場地起變化一定唔跑，現階段古摩亞陣營對於「蜚聲詩界」會否出戰，仲係舉棋不定。

即使「蜚聲詩界」未必肯定會否出戰愛爾蘭二千堅尼，古摩亞亦有重兵在陣，包括「古都名河」(River Tiber)，與及去年美國育馬者盃2歲馬草地大賽冠軍「不容置疑」(Unquestionable)，大有機會部署呢場作為今季首度復出。

至於另一項經典，將於6月1日舉行嘅英國打吡大賽，最後留位仲有19匹3歲精英，繼續以「名戰古城」做主力嘅岳家軍，暫時有7駒報爭呢場賽事。