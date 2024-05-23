【賽後報告】馬梟雄心律不正 高份數美麗緣分流鼻血

是晚賽後報告撮要：

第3場：「馬梟雄」心律不正。

第5場：「連連歡呼」氣管內有很多血。周俊樂（「包裝至善」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1400米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「旋風飛颺」下向內移入，導致該駒須勒避。小組判罰周俊樂由6月5日星期三開始停賽，直至6月9日星期日才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。此外，周俊樂被罰款45,000元。在衡量判罰輕重時，小組裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

被查詢有關他的騎法時，見習騎師黃智弘表示，他獲指示讓坐騎上前領放或居領放馬外側。他說，坐騎於早段未能展現足夠前速以遵從策騎指示，須佔取「龍船快」之後有遮擋的第三疊位置。他說，「龍船快」於接近1000米處時一度向內移至第二疊，導致坐騎在沒有遮擋下走外疊。他說，因此他選擇催策坐騎上前以圖遵從策騎指示，但坐騎未能超越領先馬匹，因而在餘下途程須在沒有遮擋下走外疊。小組考慮了見習騎師黃智弘的解釋，並考慮到早段沿途的步速較標準時間為快後，告誡見習騎師黃智弘他自1000米處起催策坐騎上前屬於判斷錯誤，讓此駒保持居於「龍船快」外側競跑會更合發揮。

第6場：「高份數」及「鄭大哥」流鼻血。「美麗緣分」驗出流鼻血及心律不正。

第7場：於宣佈出賽時，「巴薩諾瓦」與「綠色好威」均申報騎師為班德禮。小組確定班德禮已落實策騎「巴薩諾瓦」。因此，小組批准「綠色好威」改由潘明輝策騎。練馬師姚本輝因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。

第8場：「本領非凡」前往起步點途中被儀仗馬踢中，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「浪漫老撾」接近1400米處時收慢避開「赤馬雄風」（湯普新），當時「赤馬雄風」在內閃避開「波爾多」之際向內斜跑。小組嚴厲譴責湯普新，並告誡他於日後必須盡更大努力阻止坐騎向內斜跑。

「波爾多」抵達起步點後，田泰安表示對坐騎的動作有疑慮。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，田泰安報告，坐騎大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，不利發揮，坐騎因而在直路上衝刺乏力。

第9場：宣佈覆磅完畢前，小組曾考慮「八駿巨昇」於起步時是否佔得不公平優勢，因為此駒在開閘時觸碰閘門。小組在觀看巡邏影片後，發現此駒在開閘時衝前，因而觸碰閘門，以致出閘笨拙。小組認為「八駿巨昇」並未從此宗事件中佔得優勢，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。