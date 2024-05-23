信老將唔信後生仔 郗福年英國打吡執到寶

50歲蘇格蘭老將郗福年於今屆英國打吡有實力坐騎。(圖片：Getty Images)

馬圈向來都係跟紅頂白之地，正如英國方面，新近憑「旁觀者清」(Audience)勝出G1樂景傑錦標嘅50歲蘇格蘭老將郗福年，贏完呢場大賽之後，即刻人氣急升，日前就獲得邀請，喺嚟緊舉行嘅經典英國打吡大賽，將會夥拍目前被列為次熱門嘅Ambiente Friendly出戰，而今季兩戰為此駒效力嘅薛彭廸，無奈將帥權相讓。

現年26歲嘅薛彭廸，上場夥拍Ambiente Friendly於嶺飛舉行嘅英國打吡預賽，大勝對手4個半馬位而回，隨即被當地搏公司，定為今屆打吡次熱門，薛彭廸原以為可以有機會繼續效力，無奈此駒老牌馬主The Gredley家族成員，就選擇咗經驗豐富嘅郗福年接手。

馬主方面透露兩位騎師向來都係保持合作愉快，只不過考慮到愛駒有機會出戰一生一次嘅打吡大賽，所以配搭上可以搵一位經驗較佳騎師合作。

郗福年最近勝出樂景傑錦標，係佢從騎第二項G1勝利，近年一直為高仕登效力，大賽場合不時成為戴圖理副手，難得今屆打吡接手實力坐騎，隨時又會係執到寶。