J布新血登場 伍鵬志頂唔頂得住？

一步近啲一步又近啲，呂健威尋晚有「龍船快」僅僅頂到贏馬，反而伍鵬志嘅「美麗第一」衝擊3連捷失敗，不敵初出馬「綠色好威」得亞軍，結果Pierre依家嘅領先優勢只係得番2W，再睇埋禮拜日呂廐嘅出馬陣容，伍廐嘅領先優勢隨時都保唔住。為咗力保領先位置，伍鵬志都派出佢嘅J布新血上場，分別係第4場嘅「晨曦儷人」、第9場「盈妍威楓」同埋尾場「奮鬥心」，希望可以頂到威哥呢期嘅猛烈嘅攻勢。

先講吓3歲澳洲PPG「晨曦儷人」，其實都來港一段時間，今年初操練工夫一度放緩，但近期開始加強，由3月至今試咗6課大閘先上陣，最近兩次喺從化試草地都係率先衝線，走勢唔錯兼有啲追勁，不能忽視。

而尾兩場嘅自購馬「盈妍威楓」同埋「奮鬥心」，前駒係3歲愛爾蘭PP，來港前曾於愛爾蘭及法國上陣，最後一仗於一場G3跑第2名，來港後都做咗唔少工夫，埋門從化試閘都跑第1名，當時有用眼罩試，走勢唔錯，今次即用呢個配備跑田草1200米抽1檔，亦要留神。至於「奮鬥心」就係3歲巴西自購馬，來港前4戰3勝兼贏過G1，當然巴西一級賽水準未必太高，但埋門試閘亦有前有後，本身有長力因此初出跑1400米未必吃虧，睇吓呢3匹新血最後跑成點？