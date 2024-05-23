【賽馬以外】點解呢批馬季尾繼續跑？

季尾階段人馬皆疲，但間唔中都會見到有啲新星崛起，亦係開心事，就好似「永遠美麗」咁，上季出道由一匹52分PPG，去到季尾連贏兩場三級賽，結果今季仲做埋G1盟主，當然亦有「實現夢想」呢啲上季尾連贏3場，以為可以扶搖直上，結果今季演出極失望嘅例子，但通常季尾啲高班或分級賽，都會有啲明日之星出現。不過，今季啲情況就有啲奇怪，大部分高分馬喺跑完4月尾嘅冠軍賽馬日後，仍繼續上陣，「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」即將遠征日本安田紀念賽，而「加州星球」最近亦有試閘，睇嚟下個月嘅三級賽會降格出擊，甚至啱啱贏完主席短途獎嘅「賢者無敵」都有意跑多場G3，點解呢幾匹高分馬會唔怕孭重磅，繼續於季尾上陣呢？

先講吓「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」嘅情況。對於呢類一級賽盟主嚟講，跑完冠軍賽馬日後，通常提早抖暑，但佢哋就有啲唔同，「浪漫勇士」季初曾遠征澳洲，而贏完香港盃後就刻意抖咗輪冇跑董事盃，所以呢匹準馬王今季只係跑咗5場，即使真係場場硬仗，但出賽次數真係唔多，話晒依家6歲仲係作戰黃金期，咁香港季尾冇大賽，而筆者亦聽過沈集成話如果贏完女皇盃休息，隨時要等到下季11月先復出，真係抖得太耐喇，對隻馬亦未必係好事，既然係咁倒不如試吓遠征。至於「遨遊氣泡」情況都係差唔多，上季尾因為做過手術，結果今季遲咗復出，計埋遠征杜拜今季跑咗6場，又唔係太多，既然狀態同體力都保持到，與其留番下季，季尾階段去日本挑戰，都唔係太大問題嘅。

至於「加州星球」嘅情況就真係神奇啲，雖然季中成績一度回落，但其實由3月起一口氣贏咗1400米G1女皇銀禧紀念盃同埋遠征杜拜揚威阿喬斯短途錦標後，即使最終喺主席短途獎跑第2名，相信今季最佳短途馬寶座，都應該係佢嘅，況且今季都跑咗8場，照計真係冇必要跑多場1200或1400米嘅G3，仲要孭重磅上陣。筆者暫時諗到嘅原因就係，依家根本冇咩新星上位，原本跑短途嘅仲有「錶之銀河」，但後駒應該會跑1600米G3嘅獅子山錦標，至於6月尾仲跑唔跑多場1400米G3，應該要睇伍鵬志嘅爭冠情況，但「加州星球」已經試過喺1400米贏「錶之銀河」，似乎又未必太驚。至於今季表現出色嘅4歲馬「驕陽飛駒」，自從跑完打吡後就冇操過，冇乜馬上到位，亦吸引到「加州星球」呢啲逾120分嘅繼續出擊。

以往香港一向唔愁冇短途新星上位，好似上季短途三冠王「金鑽貴人」，之前嘅「福逸」都係以PPG身分扶搖直上，甚至再早啲嘅「旺蝦王」、「爭分奪秒」都係呢啲case，反而今季好似少咗呢類馬。唯一比較起眼嘅，應該係希斯嘅「嘉應高昇」、蔡約翰嘅「氣勢」，尤其前駒依家去到96分，下場就會跑G3，真係幾令人期待嘅。老實講，香港現時啲高分馬真係唔多，之前亦有講法嘅香港馬今季啲國際評分大跌，令人擔心，究竟最後賽事水準能否提升，真係好睇之後啲馬主、練馬師能否引入一啲有能力嘅質新馬喇。

■山無陵