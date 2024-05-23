告東尼：此場是季內最後G1 我好喜歡訓練此程馬

渣打冠軍暨遮打盃2400米一級賽將於週日（5月26日）在沙田舉行。練馬師告東尼在此項大賽的戰績驕人，今仗將派遣「當年情」與「錶之五知」力爭第8度奪標，但他坦言受天雨影響的場地對旗下兩駒會帶來挑戰。

告東尼於2013年至2020年合共7度勝出此項香港馬季壓軸一級賽。然而，天氣預測未來3天可能雨勢較大，或會影響他麾下兩駒的爭勝機會。

這位兩屆香港冠軍練馬師表示：「這是賽季最後一場一級賽，如果你擁有一匹長途馬，你一定想勝出這場賽事。此賽途程2400米，我喜歡訓練這個途程的馬匹。」

「『當年情』較擅長跑乾快地，如果我們遇上軟慢地，未必適合馬兒發揮。至於『錶之五知』，我認為不論跑軟慢地或乾快地，牠都能夠應付，不過我會希望馬兒在乾快地上作賽。」

「當年情」來港前曾在阿根廷服役，上仗於5月5日出爭三級賽皇太后紀念盃2400米，以一馬頸位之先擊敗廄侶「錶之五知」凱旋而歸，取得在港上陣至今的最重要勝利。

在該役不敵這兩匹告東尼麾下佳駟的「智取神駒」（第4名）、「將王」（第7名）及「多巴先生」（第11名），均將競逐今屆渣打冠軍暨遮打盃。

「當年情」今仗將續由蔡明紹主轡，從7檔出閘，而「錶之五知」則會在艾道拿胯下自5檔起步。

力爭此賽3連勝的「將王」抽得1檔，而艾柏賓麾下的「桀驁之戀」將由布宜學操刀，自8檔出閘。

預期會領放的「智取神駒」將在希威森主策下自6檔起步，而方嘉柏旗下的「直線力山」及「多巴先生」將分別由何澤堯及艾兆禮策騎，自2檔及3檔出閘。

告東尼今季賽績出色，憑「加州星球」先後攻下女皇銀禧紀念盃1400米及杜拜的阿喬斯短途錦標1200米，勝出兩項一級賽。

告東尼至今訓練出的渣打冠軍暨遮打盃冠軍為「加州萬里」（2013年）、「將男」（2014年及2016年）、「喜蓮巨星」（2015年）、「巴基之星」（2018年）及「時時精綵」（2019年及2020年）。

阿聯酋代表「桀驁之戀」同樣將於週日出戰渣打冠軍暨遮打盃，力爭成為首匹揚威此賽的海外賽駒。此駒今晨夥拍策騎員Marc Halford在沙田草地進行快操，全程締速1分01.2秒，而最後400米加速，以26.1秒完成。

這匹佳駟迄今已摘下4項國際一級賽桂冠，上仗於3月30日在美丹馬場角逐杜拜司馬經典賽2410米一級賽，擊敗一眾世界星級名駒掄元。此駒今晨也在沙田馬場的馬匹亮相圈熟習環境。