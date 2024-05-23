周日受注4場海外一級賽 日本打吡捧駿天潮城

周日有4場海外一級賽轉播及受注，下午先有日本打吡大賽2400米，晚上則有法國伊斯巴翰錦標1850米，接力愛爾蘭達德素金盃2100米及愛爾蘭一千堅尼1600米，現階段從報名中推介4駒，最新排位則請留意馬會公布。

今屆日本打吡大賽，最矚目是不敗之師「駿天潮城」，此匹3歲馬出道至今3出3捷，上次角逐日本二千堅尼2000米，最後200米在騎師戶崎圭太力策下加速力極強，壓下「宇宙雨林」報捷，姿態極強。再睇其父為「高情厚意」，服役時也曾勝日本打吡大賽，今次「駿天潮城」增程跑2400米，威力隨時更強，原班人馬強勢進軍3冠王次關，獨贏可捧。

晚上法國伊斯巴翰錦標供4歲或以上馬女參戰，「靛彩薇」上年3勝一級賽，包括10月贏法國歌劇錦標2000米，現時已轉投在顧勉練馬房，且看此匹馬女能否再進一步？

愛爾蘭一千堅尼求開運符

愛爾蘭達德素金盃，「盧森堡」此匹經常南征北伐馬上年尾來港爭香港盃僅敗於「浪漫勇士」蹄下，近兩戰無功而還，但始終是上屆此賽盟主，要吼。愛爾蘭一千堅尼，「開運符」多次在一級賽上名，剛戰出爭英國一千堅尼僅敗於蘇兆輝策騎的大冷門「女君」，今轉戰愛爾蘭可補中。