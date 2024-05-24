【分秒在握】呢位掌門2000出招

剛周三谷戰C+3欄C+6彎作賽，無論係長、中、短途，一律以放頭或前置跑法佔盡上風，其實上周沙田，情況亦大同小異，始終季尾時間人疲馬乏，無論係體力上又或意志上，均相當難後發先至。

今次係全季最後一場一級賽的大日子，以往遮打盃很有點遺材賽的味道，但今年有幸邀得外隊馬「桀驁之戀」來港，這匹已閹的一級好馬，怕且本港代表未易抵擋，畢竟此駒係一級賽冠軍常客，而且一直以哩半作首本，客觀條件根本勁到不得了。

除了遮打盃，同日亦有第3場三班2000米上演，因為跑長途關係，因此評分上限早早已擴闊至85分，亦吸引到兩匹80分以上賽駒參戰。不過，環顧這場長途賽，放頭馬根本不多，因此評最低67分的「十八掌門」，隨時有力一放而回。

「十八掌門」大前仗初跑田草2000米，以快步速放入第5名，試準長力後，翌仗立即補中，強如「難以置信」亦要屈居蹄下。上仗縮回1800米，由於步速不同，加上馬匹放得甚快之下，直路稍稍力弱得第5名亦難怪。今次回師贏馬2000米，負磅比上仗更輕3磅，若然對手稍一不慎讓其走甩，則再次放返絕對不奇。

■長風