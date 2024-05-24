五班馬救亡 原來都關弱勢倉事...

鄭俊偉旗下「摘星光輝」，今戰大有機會成功搶分護級。

嚟到季尾階段，唔單只有練馬師要為前途而護級，五班場合未到25分以上安全線嘅馬匹，响呢餘下個幾月嘅14期賽事，就要逆境求存，盡量搶分救馬。

响星期日嘅賽事，全日就只得一場五班賽事，第二場由五班馬角逐1600米，未夠分需要救馬嘅就有3匹，分別為：「獵狐者威」(20分)、「摘星光輝」(20分)同「珍珠哥」(19分)三匹，究竟邊一隻可以爭取到寶貴利，可以憑呢場寶貴勝利逃出生天。

對於鄭俊偉嚟講，今次五班出戰嘅「摘星光輝」，計賽績都係識贏馬匹，上季五班仲响36分贏田草1600米，依家因為馬匹能力同健康問題，輾轉嚟到20分，當然寄望會有反彈形勢，雖然鄭俊偉仲差2場四班以上頭馬就達標，呢場五班縱使贏馬，亦唔會計數，但以鄭俊偉呢啲弱勢一族，亦唔會去計較，一於積極再為馬主交代。

情況就一如星期三夜賽，雖然護級陷於水深火熱嘅徐雨石，又以「符號」帶來五班頭馬，雖然對護級無意義，但更重要可以替呢匹處女馬贏番場交代，而今場勝利更加意義重大，目前已經加番上去至27分，只要唔好有乜閃失，「符號」都應該可以僥免於難成功救馬。

至於今戰輪到米高旗下「摘星光輝」，今次重返勝途兼排個靚檔，又睇吓今次係咪可以成功搶分護級。