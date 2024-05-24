【從化試閘】練馬師們分享馬場環境相！

雖然星期日(5月26日)就上演季內最後1場國際一級賽，2400米路程嘅遮打盃，但係無阻今日(24日)從化馬場舉行9組試閘，唔少騎師都北上從化試閘。試閘前，佢哋去咗玩高卡車(Go-Karting)，部分騎師試閘後更到當地高爾夫球場打一打波，工餘時間輕鬆一下！

練馬師方面，今日就有賀賢、韋達、葉楚航等上咗從化了解當地馬房運作。當中賀賢馬房「賢者無敵」剛戰以1乘半輕鬆攻下1200米G1主席短途獎，唔少人都好關心呢匹馬今季仲會唔會跑，而賀賢都上咗去了解隻馬近況。

另外，韋達上從化之餘亦都分享當地馬場環境相片，當地環境優美，練者亦都拍片，更分享水力行馬機短片。韋達喺社交平台都表示好幸運當地可以有好多設施去為馬匹進行備戰工夫。

據知，水力行馬機入面係用鹽水，亦會因應唔同馬匹嘅需要有唔同鹽水提供，例如按摩用途，又或者係處理腳患馬等都有唔同功能提供，非常先進，而馬匹亦都得到舒服環保。