落後鍾易禮10場 何澤堯有冇得爭告東尼奬？

今季得返14期賽事，冠軍騎師已經係潘頓嘅襄中之物，冠軍練馬師就由伍鵬志同呂健威爭崩頭。至於告東尼奬，目前就由鍾易禮以42場頭馬領先領先曾4奪此奬項嘅何澤堯10W，如果何澤堯要追到鍾易禮，就要好好把握星期日去收窄差距。

鍾易禮同何澤堯今季嘅遭遇可以話係天淵之別，第2季在港策騎嘅鍾易禮今季先後4次贏到騎師王，去到今年5月1號更加憑師傅告東尼馬房嘅「顏色大皇」，贏得在港第70場頭馬，正式升格成自由身騎師。

至於何澤堯今季就冇咁順利，去年抖暑期間日本客串時發生落樓意外，導致背部受傷同輕度腦震盪，最終避戰季初頭兩期賽事。之後喺10月又被罰停賽8期，去到今年1月24號又被沈廐嘅「浪漫風采」拋低，去到4月10號先復出。

睇返佢地兩個呢期嘅坐騎，鍾易禮6匹坐騎機會平平，反觀何澤堯有來自力求3連捷嘅「好勁力」，落班後首次跑返田草嘅「喜旺駒」，同埋「大千眼界」、「紅錢到」兩隻邊線馬，Vincent要好好把握呢個機會收窄同鍾易禮嘅頭馬差距，先可以5奪告東尼獎。