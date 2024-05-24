艾柏賓話遮打盃志在必得？

周日重頭戲三冠大賽尾關遮打盃，應屆杜拜司馬經典賽冠軍「桀驁之戀」殺到，而主隊希望將落在力爭此賽3連霸的「將王」，以及東廐皇太后紀念盃冠、亞軍「當年情」及「錶之五知」身上，雖然「桀驁之戀」級數凌駕對手，但「將王」及「當年情」都贏過哩半，夠氣挑戰這匹過江龍。

遮打盃自從2015年升格為國際一級賽後，曾經有兩匹海外賽駒來港參戰，2018年來自英國「化學能量」5駒場合跑包尾，而日本賽駒「笑臉迎人」翌年出戰，則在9駒場合跑第8，如今相隔5年再有阿聯酋代表「桀驁之戀」挾4項G1冠軍銜頭來港參戰，比起上述未有任何G1頭銜來港參戰的兩駒，實力及級數都相差甚遠。

艾柏賓揚言信心極大

其實「桀驁之戀」早已是閹馬，因此一條心東征西討爭獎金，此駒在英國、德國、美國、卡塔爾以至阿聯酋都贏過，而且場地包括左轉及右轉，亦曾贏過好快地、好軟地甚至膠沙地，性能極廣，而練馬師艾柏賓接受英國傳媒訪問時，就坦言對「桀驁之戀」今次遠征信心極大。此駒抵港後備戰一絲不苟，絕對未有輕敵情況，昨朝更加強操練，首次安排於草地快跳，走來淡定之外，練馬師更安排助手踩草地，觀察場地狀況，而完成快跳操練後，馬匹即行天幕沙圈遊花園熟習環境，動態認真。

在如此強勁的對手下，主隊馬級數無疑較輸蝕，不過亦非無力抵抗，其中力爭遮打盃3連霸之「將王」，今年初於卡塔爾衞冕G3酋長錦標失敗，返港後重新由布文接手，熱身後上仗跑皇太后紀念盃，負頂磅下由於讓磅距離懸殊，加上賽後驗出不良於行，敗不作準。如今平磅出戰，韋達期待天雨來臨，場地變慢將會大大提高馬匹的爭勝機會。

至於告東尼今戰雙龍出海，此盃自升格國際一級賽至今9屆賽事，告仔曾贏過5屆遮打盃，縱使近3屆由南非幫壟斷寶座，但東廐戰駒皆能上名。今屆「當年情」與「錶之五知」各有不俗實力，早前在同樣2400米的皇太后紀念盃串Q，憑當起之銳，將被視為主隊希望。