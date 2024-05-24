【分分制勝】田草五班用布文 輝哥戰駒非冠即亞！

第2場五班1600米，季內舉行過4場同班同程賽事，勝出頭馬「飛來勁」、「活力多多」、「美麗多盈」及「小神仙」俱是後上建功，結合今次採用全闊A跑道角逐，估計利追形勢不變。「友誼喜悅」近仗角逐1400米，遇快時間也一再追近，屬於非一般的三零部隊，今次加程且強配布文，盡顯交代決心。

「友誼喜悅」前仗跑四班1400米，從包尾位置逐步追上，殺上第5名，剛戰落班再戰，沿內欄推進，名次進一步提升，首度躋身前4，其實如非末段一度受阻，打窒衝勢，甚至有機會染指亞軍，現階段終於初現威力，但賽後仍被減1分，優勢只會愈來愈大。

翻查資料，姚本輝與布文歷來在五班田草賽事合作4次，「生生勝勝」累積1冠2亞、「得意佳作」則熱門輕勝，全數非冠即亞，數據強勁，「友誼喜悅」跑法類同，亦有望於這位澳洲高手胯下交出理想戰績。

此外，「友誼喜悅」5月11日跑完，到5月20日重新快操，不過已立即安排彈草閘考驗，該課最後400米與廐侶「烈火駿馬」纏鬥，快衝21秒9，鞍上助手需要不斷拍打馬頸提示增速，惟「友誼喜悅」跑起來亦夠流暢，論態更上層樓。剛巧已退役的同廐同主馬「友誼至好」與「友誼大使」均以田草一哩最強，「友誼喜悅」操好再向中距離進發，有力打開缺口。

■明治朗