桀驁之戀強轟遮打盃 艾柏賓冀在港零的突破

為著名大馬主高多芬效力的練馬師艾柏賓，擅長派馬遠征，他今回派遣「桀驁之戀」出爭周日的2400米一級賽遮打盃，他相信這匹能征慣戰的佳駟能夠交出好表現，助他首度揚威香江。

艾柏賓佳績遍全球，至今在美國勝出10項育馬者盃賽事，在英國5勝經典賽事，包括兩次英國打吡，而在澳洲摘下墨爾本盃及悉尼盃，並在歐洲及中東屢奪大賽殊榮，但在香港則仍未取得突破。艾柏賓曾派馬來港上陣1次，於2018年派遣「蔚藍海角」角逐主席短途獎，可惜失望而回，並於9駒當中敬陪末席。

艾柏賓談及該次遠征時坦言：「當時我對香港的賽馬經驗不足，是那一仗落敗的原因，我們現在會更留意需要派遣哪類賽駒到香港。我們經常留意香港賽馬，這裏的競爭非常激烈。香港賽馬的特點，就是在只有約1,200匹賽駒當中，已有眾多頂級佳駟，實在難能可貴。」

「桀驁之戀」迄今18戰12捷，贏得超過600萬英鎊獎金(約5,900萬港元)。「桀驁之戀」雖然已屆6歲，但表現一如既往般出色，上仗更揚威一級賽杜拜司馬經典賽。艾柏賓表示：「馬兒一直是星級佳駟，曾在德國、美國、卡塔爾及杜拜等地攻下多項一級賽，今季表現也相當穩定。馬兒備戰遮打盃的進度理想，此賽的條件適合我們其中一駒。舟車勞頓是今仗的挑戰之一，牠並非不喜歡遠征，但這次旅途最遠，如果牠適應良好，那麼我覺得我們便選對了賽駒。」

雖然艾柏賓迄今尚未在香港贏得頭馬，但高多芬旗下佳駟曾多次揚威香江，練馬師蘇萊曾先後替高多芬攻下香港盃、香港一哩錦標、香港瓶及女皇盃，而高多芬最近一場在港勝仗，是14年前憑「技藝精湛」奪下香港瓶。

此外，「古智慧」現時已成為高多芬在今年英國打吡大賽的唯一奪標希望，雖然此駒上周在東帝錦標只跑獲遙遙落後的亞軍，但仍可能會進軍英國打吡。艾柏賓指出：「我們會看看馬兒在約克一仗後有沒有進步。」艾柏賓本來另有兩駒進軍英國打吡，Hidden Law雖然以漂亮姿態攻下車士達銀瓶，但過終點數步後腿部骨折，而Arabian Crown則因遇上阻滯而避戰。