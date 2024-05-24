今屆日本打吡 唯一馬女挑機17匹雄馬！

雲集日本頂級3歲佳駟的2400米一級賽日本打吡大賽，將於周日在東京競馬場舉行，總獎金高達6.48億日圓(約3,246萬港元)，唯一參戰雌馬「蕾麗宮」將與17匹雄馬較量。

歷來甚少雌馬能夠勝出日本打吡大賽，「蕾麗宮」將力爭成為繼2007年冠軍「伏特加」後，17年來首匹取得此項佳績的賽駒，而在「伏特加」之前，已經歷長達64年未有雌馬勝出此項大賽。

「蕾麗宮」至今上陣4次，每仗均與雄馬同場競逐，前仗攻下2000米一級賽希望錦標，上仗出爭日本三冠大賽首關賽事日本二千堅尼，結果只得第6名。李慕華於5月5日復出，其後主策「雪嶺熱點」勇奪日本橡樹大賽，而廄侶「蕾麗宮」今仗回配李慕華。李慕華表示：「『蕾麗宮』休賽一段時間後角逐日本二千堅尼，雖然只得第6名，但最後200米走勢甚佳，我相信馬兒今仗會交出好表現。」

李慕華上周策騎「蕾麗宮」快操，他說：「馬兒對催策反應甚佳，並能夠自發上前。牠的動作、步姿和呼吸都很完美，馬兒正處於最佳狀態。途程方面，『蕾麗宮』是匹非常容易策騎的馬，向來從容淡定，如果馬兒能夠保持放鬆，牠應能在跑過直路的上坡路段後追前。雖然今仗的挑戰不小，但我認為馬兒甚有爭勝機會。」

「駿天潮城」雖然出道至今僅3次上陣，但未逢敵手，此駒首仗在東京角逐2000米賽事，翌仗便攻下一項1800米三級賽，上仗則在日本二千堅尼封王，其練馬師友道康夫先後憑「豐收節」、「華格納」及「勝局在望」3勝日本打吡。戶崎圭太說：「馬兒在日本二千堅尼一戰需要克服多項因素，最終仍能輕鬆應付，展現真正本領。馬兒由中山2000米轉戰東京2400米也不成問題，事實上，我一直認為東京更適合牠發揮。雖然牠從未競逐2400米，但以我策騎牠的感覺看來，不用擔心途程問題。」

戶崎圭太指「駿天潮城」能否順利入閘是唯一憂慮：「我長時間與馬兒在一起，發現牠近來有點緊張。我只祈求屆時牠順利入閘，沒有阻滯。」