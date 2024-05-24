力爭10奪伊斯巴翰錦標 費伯華靠晒文采侯婦

1850米一級賽伊斯巴翰錦標將於星期日在法國巴黎隆尚馬場上演，費伯華麾下「文采侯婦」正處佳態，有望為這位法國練馬大師刷新在此賽的奪標紀錄。

「文采侯婦」已為今仗做足準備，但將要面對「靛彩薇」及「喜爭先」等強敵。「靛彩薇」去年連續攻下法國一千堅尼及法國橡樹大賽兩項一級賽，而「喜爭先」則於上月以冷門身份揚威2100米一級賽根利錦標。

「文采侯婦」以17世紀一位法國書信作家命名，該位侯爵夫人的尺牘生動，被奉為法國文壇瑰寶。「文采侯婦」則被視為馬場上的一顆瑰寶，上季在多維爾連勝兩項一級賽，先後攻下羅斯齊爾德大賽及尚羅萬尼錦標，而且冬季看來狀態不錯，上月復出以悅目姿態攻下表列賽傑克拉菲特錦標。

「文采侯婦」的馬主Edouard de Rothschild男爵在該仗後對此駒滿有信心，他表示：「『文采侯婦』看來勇銳如昔，我們毫無疑問會讓牠今年繼續服役。牠來自一個較為遲熟的家族，家族成員會隨年齡增長而進步，我認為馬兒的服役生涯還未到尾聲。」

費伯華正磨拳擦掌要第10度摘下伊斯巴翰錦標冠軍，而經驗較淺的練馬師顧勉練則部署憑「靛彩薇」首度揚威此賽。馬主Yeguada Centurion今年將「靛彩薇」及冠軍級一哩馬「大石」等多匹良駒易廄，令顧勉練感覺如同收到遲來的聖誕禮物。

獲得意外驚喜的同時，顧勉練也要肩負重任，「大石」上周末在樂景傑錦標表現令人失望。顧勉練說：「我對『靛彩薇』感到滿意，牠於周二操練以提升狀態，目前一切順利。」預計周日一戰會在軟地上進行，顧勉練說：「不要忘記今仗是馬兒休賽8個月後首戰，但牠已為復出準備就緒。我相信當天的場地對牠的發揮不會有太大影響。」

「喜爭先」上月在貝知仁胯下攻下根利錦標，今仗將由蘇銘倫主轡，而貝知仁則會主策「文采侯婦」爭冠。

「地平流金」上仗與「喜爭先」同場角逐根利錦標，最終以約4分3個馬位之差見負，以第5名衝線，今仗兩駒再度交鋒。馬主團體經理人Pauline Chehboub說：「馬兒在根利錦標一仗表現出色，最後600米造出最佳時間，牠在周日一仗應會交出更高水準。」

英國代表「查而問鼎」過往在法國賽績不俗，上仗角逐哥頓李察錦標跑獲第5名，今仗狀態可望更為勇銳，而且牠擅跑軟地。另一英國參賽馬為「勇大帝」，此駒上仗在沙田競逐冠軍一哩賽，陣上跑來欠運，落第而回。

巴米高今仗將策騎去年法國二千堅尼盟主「道安問候」上陣，此駒本月角逐山谷百合錦標跑獲亞軍，德國練馬師孫達志賽後表示，馬主希望讓此駒挑戰這項更高級別的賽事。