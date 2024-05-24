你哋聽住！賀賢全軍進擊今季最後一次日賽！

緊接的6月賽事，餘下馬季所有日賽跑黃昏賽，換言之周日將會上演今季壓軸日賽，歷來慣於季尾發動攻勢之練馬師賀賢，近期大利日賽出擊，已經取得5連勝，食住旺勢當不會錯過這次僅餘日賽的數胡機會，派出當銳之「實力派」與「快搏」，再加上生力軍「快樂奇兵」分途誓師，力爭延續勝勢。

沙田日賽近期成為賀賢搶分場合，在一眾好手助陣下，先後已經連贏5期賽事累積6W，巴度分屬贏馬功臣，為練者摘下2W，所勝「實力派」更加是原裝人馬再攻強項田草1200米，力爭季內3捷。

「實力派」踏入季中以後，表現全面回勇，近期陣上表現出色，軟慢場地更加展現極大威力，連日天氣欠穩定，預計明日場地不致太乾快，趁地利當視為馬房爭勝重要籌碼。

快搏轉場不落下風

今季一手由董明朗主理之「快搏」，季初以快打慢取得連捷後，加分後未再有所突破，經過大半季勤跑減分部署，前仗突如其來殺入冷腳，上場因直路受困順勢跟跑，敗績可抹去，今戰轉場示人以弱，實際本身以此程起家，季內亦曾於強組同程跑得接近，絕不能掉以輕心。

至於新近加盟之「快樂奇兵」，首戰即卜定由布文出戰，轉廐以來一直保持積極砥礪，配強加上配備變動，生力軍隨時成為賀廐今戰突擊分子。