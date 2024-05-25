五班計兩W有得變？下游倉主唔使咁快Out？

馬會近年銳意將練馬師陣營年青化，因此先後發牌畀30出頭嘅黎昭昇同埋下季開倉嘅游達榮，另一邊廂亦同時延長練馬師退休年齡，同時因應成績部分成績優異嘅練馬師有機會練到70歲，甚至75歲。不過，即使實行不少措施，近年練馬師數目卻持續減少，自從馬會修例將五班頭馬只計兩場後，一直受到不少批評，令不少弱勢倉主處境更惡劣，扼殺生存空間，先令幾位外籍倉主如霍利時、高伯新及苗禮德等先後劈炮唔撈，現時亦有鄭俊偉、徐雨石若非再收多一封警告信，練馬生涯亦會結束。

不過，近日馬圈卻有消息傳出，馬會有意取消五班頭馬只計兩場的續牌政策，練馬師若然可以取得16W(只有沙田設廄)及18W(於沙田及從化設廐)就能達標，今朝亦有騎練透露聽過相關消息。若然馬會真的取消相關政策，對下游練馬師絕對是好消息，因為若然當取消五班只計兩場後，原本處於淘汰邊緣的徐雨石及鄭俊偉，根據之前成績，實際上只有一季成績未能達標，護級壓力大大減輕，當然最終是否落實，仍待馬會及有關方面的公布。