上仗變化地落敗 潘頓騎大至尊要掛晴天娃娃！

今期沙田大賽日，將會上演季內最後一場國際一級賽，路程為2400米嘅遮打盃。應屆杜拜司馬經典賽盟主「桀驁之戀」(Rebel's Romance)掛頭牌出戰，挾級數而臨，此駒當然成為全場焦點。至於呢場有8駒參戰嘅場合，應屆打吡冠軍「大至尊」，上仗首次出戰2000米一級賽女皇盃結果落敗，今次幕後決意安排再增程上2400米，潘頓再騎，當然好多人都留意馬匹表現如何啦。

潘頓接受訪問時就表示，上次「大至尊」首次出戰一級賽落敗，當日場地狀況欠佳，而且當日一直有雨，當然此駒上仗表現失望，自己同幕後都有啲疑惑，到底係場地問題、「大至尊」會否喺打吡一仗用多咗力定係級數問題等，一切都要寄望喺乾快場地下跑多次一級賽先至有答案，所以最希望跑大賽當日場地會變番做好地或乾快地。

潘頓又提到，「大至尊」快跳表現狀態令人滿意，而此駒本身每次出賽都盡全力競賽，雖然喺部署上，幕後考慮過到底縮程返1800米抑或跑今仗，但馬主屬意增程一試，而今次跑2400米都係一個好好嘅指標，跑完呢場就知年底國際賽「大至尊」跑咩路程會比較啱發揮。今次遮打盃抽4檔起步，潘頓認為只要「大至尊」順住自己步速走得舒服仍有望交出水準。