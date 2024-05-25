【分分制勝】大賽日又想「開」高速衝冠

今季跑過99場田草1200米賽事，贏馬時間最快是「威力奔騰」揚威一班賽之役，以1分7秒87完成，其次是「嘉應高昇」締1分8秒19贏三班賽，連同「金鑽貴人」奪G2馬會短途錦標，所造1分8秒42屬本季第4快時間，3匹頭馬同樣出自潘頓手筆，快鬥快是其看家本領。

第5場四班1200米，「開心寶寶」3月尾打吡大賽日一出即勝田草1200米，交出1分8秒76由頭帶到尾，乃季內四班最快時間，再看上季同班同程最快兩駒，「八駿巨昇」剛周三晚贏取第5捷，殺上93分、「步大威猛」最高也曾扳至80分，以此伸算，「開心寶寶」必值三班夠贏水平，估計仍有2至3W在手。

「開心寶寶」勝後再出只得季軍，最主要是場地出現偏差，該役頭2名馬「鑽石星空」及「輝煌精英」迅速擺前賺盡形勢，相反「開心寶寶」因應外檔被迫稍留，入彎時亦要移出外疊，可謂蝕上加蝕，孭頂磅下尚可保住位置，再結合「鑽石星空」再出不敵「輝煌精英」而再串Q，只負強手而已，實際表現仍算了不起。

呂健威衝冠重要時刻，近期倚重潘頓搏殺，總算取得理想戰績，今期更安排兩匹剛戰倒灶馬「開心寶寶」及「龍之輝」操刀，志切收復失地。兩駒今季角逐田草1200米，俱曾以1分9秒內完成，有本事施展段段快速，換人下隨時展露更強威力，尤其是抽1檔的「開心寶寶」勢可貼欄順放，只要場地並非過淋，有望於另一個大賽日揚名立萬。

■明治朗