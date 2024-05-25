咁好攤路？多產巨匠大敗後例贏！

5項一級賽冠軍「多產巨匠」無疑是世界馬壇其中一匹中距離翹楚，但也難免偶一會表現大失水準。馬兒周日出爭2100米一級賽達德素金盃，勢必再次成為焦點。

觀乎往績，「多產巨匠」每次大敗後，翌仗均能再次交出佳作，勇奪一級賽桂冠。「多產巨匠」上仗在杜拜司馬經典賽大敗而回，馬迷期望牠休戰近兩個月後復出，今仗回復上佳表現，為練馬大師岳伯仁爭取第11次揚威達德素金盃。岳伯仁談及這匹雄馬上仗的敗績時說：「那一仗不足為據，對手的戰略令牠難以發揮。莫雅很快知道形勢不合，未有大力催策牠，做得很對。」

「多產巨匠」今仗將與7匹對手較量，包括「高樺勝雪」，這匹灰色佳駟上仗在2000米二級賽莫爾斯橋錦標展現出色的加速力，輕鬆拋離對手而掄元，包括今仗再度碰頭的「文秀領主」。

岳伯仁在同日的另一項大賽愛爾蘭一千堅尼同樣往績出色，至今已10奪冠軍，他今年派出「歌劇女聲」出戰。雖然岳伯仁麾下不少賽駒年內已上陣提升狀態，但今仗是「歌劇女聲」今年首次出賽，不過牠上仗於1600米一級賽馬素爾大賽，以5個馬位之先大勝而回，賽績上優於同場對手。

愛爾蘭本土練馬師麥劍萊派遣「夜飛鼠」上陣，力爭個人首項經典賽冠軍。「夜飛鼠」上仗於法國一千堅尼交出甚佳表現，當時須走外疊，但末段衝刺凌厲，最終僅以半個馬位之不敵頭馬。

此外，勝出率甚高的練馬師杜明義派遣「紫百合」及「淡紫蘿拉」競逐愛爾蘭一千堅尼，其中「淡紫蘿拉」更是出道至今未嘗一敗。