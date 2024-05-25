【練馬師王】頭場已叫胡 有買趁早！

曾以90W贏得冠軍練馬師寶座的羅富全，今季戰績稍為令人失望，暫時只獲38場頭馬，再封「六爺」可能性不高。不過，練者近期攻勢明顯轉強，對上10期賽事，當中7次贏馬，除了6歲「大紅袍」之外，其餘勝仗均是3或4歲當打分子取得，反映這股質新勢力正悄悄冒起。

今期田戰，羅富全7駒列陣，當中「聖托里尼」、「明亮天下」、「天天同樂」、「有心意」、「特別美麗」及「壯志凌雲」為3或4歲，正屬馬房搏殺重心所在，值得高度關注。

田泰安今季策騎羅廐馬，取得3W11P，經常搏失，但夥拍馬主李西廷一對愛駒「英雄豪邁」與「壯志凌雲」則一再成功突圍，今次尾場再策「壯志凌雲」，人馬剛戰於三班1400米一放而回，再爭勝途，是賽評分上限為85分，因此「壯志凌雲」贏馬後負磅維持不變，條件着數，再施展放鳶戰術，有望再下一城。

除此之外，田泰安還會出策羅廐的「聖托里尼」及「路路爽」上陣，「聖托里尼」角逐新馬1200米，初戴面箍上陣，羅廐對上兩駒首次採用此配件，「遨遊武士」及「大眾勝利」累積1冠1季，成績甚佳，「聖托里尼」更獲1檔之助，競爭力十足。因頭場已叫胡，假如有意投注羅富全的「練馬師王」時，適宜在第1場開跑前「入場」落注。

「天天同樂」上場一出即輕勝，今仗改孭135磅角逐，對3歲馬或多或少帶來影響，不過今季仍有同屬3歲的「禪勝輝煌」、「快路」及「球星」克服頂磅阻力贏馬，絕非盲門數據，加上在港同父馬「包裝大獎」、「美麗在線」、「自力更生」及「祥勝霸駒」均有打疊取勝的紀錄，贏開就贏！

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 3.2倍

2.羅富全 3.65倍

3.大衛希斯 5.5倍

4.告東尼 9.0倍

5.姚本輝 12倍

6.韋 達 12倍

7.黎昭昇 22倍

8.鄭俊偉 30倍

9.伍鵬志 30倍

10.方嘉柏 28倍

11.容天鵬 65倍

12.賀 賢 75倍

13.葉楚航 75倍

21.其他練馬師(艾柏賓/廖康銘/沈集成/巫偉傑/蔡約翰/蘇偉賢/丁冠豪/徐雨石/文家良) 65倍