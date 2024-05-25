【論戰天下】英雌蕾麗宮唔怕雄馬

周日下午本地賽事中間加插轉播第91屆日本打吡，晚上再有法國伊斯巴翰錦標及兩場愛爾蘭一級賽。今屆日本打吡好多話題，到底父子三代打吡制霸、首匹外國產馬能夠勝出、歷來拍賣會最高身價馬奪桂冠、抑或繼2007年「伏特加」後第4匹雌馬揚威，令人非常期待。

S1-1：木村哲也及李慕華騎練組合上周「雪嶺熱點」勝出橡樹，今次又有機會以「蕾麗宮」再下一城。馬女贏打吡對上一匹是「伏特加」，「蕾麗宮」出道4戰全部與雄馬對疊，且攻下一級賽希望錦標。上場北村宏司代替李慕華跑日本二千堅尼，除用「馬有人冇」外已不懂運用其他詞語，末段造出33.9追回第6名。父系「文雅之士」，半兄菊花賞第4，東京哩半正合其旋風式後勁，已報跑10月法國凱旋門大賽，這一戰後便決定是否成行。

「駿天潮城」3戰全勝，共同通信盃是打吡好指標，既然贏得首關今次自然是熱捧之選，不過戶崎圭太未贏過橡樹，且看能否圓冠軍夢？國枝榮贏過好多雌馬大賽，但與雄馬戰線暫無緣，今場「幸運銀幣」3戰中山競馬場全勝，雖然李慕華唔跑但亦換上川田將雅，上場春季錦標贏馬姿態勁如炮彈，同屬「高情厚意」子嗣增程亦合。矢作陣營要返徒弟仔坂井瑠星的「真命新帝」，凱旋門冠軍「設計名師」全弟，東京贏過有經驗。