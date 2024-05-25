【論戰天下】文采侯婦演出準

2-1：伊斯巴翰錦標曾是具江湖地位的法國一級賽，但近十年八載水準明顯下滑，故2016年日本馬「榮進之光」亦遠征得手。今屆焦點落在兩匹雌馬「文采侯婦」及「靛彩薇」身上，但正如「大石」一樣，後駒轉倉後能否交出水準實屬疑問，故演出準繩的「文采侯婦」一定是首選。上月巴黎隆尚復出同程守好位輕鬆取勝，乘勇有力再下一城。「地平流金」敗走香港盃後返法國今季已3戰，雖然未勝但亦算接近，上場根利錦標被「火上加油」壓住衝刺只負四分三馬位第5，勇態漸回復。

多產巨匠部署顯心思

S3-1：岳伯仁曾10度勝出達德素金盃，「多產巨匠」是匹非常有趣的馬，除初出負於「秘金力量」跑過一次第2外，其餘10戰7冠，其餘全部大敗，投注此駒身上如買大細。質素超高卻睇心情，卻拉馬場贏過愛爾蘭打吡，馬房排位時退出上屆冠軍「盧森堡」，只出「童話傳世」做步速，應對「多產巨匠」信心十足。「高樺勝雪」是上屆英國打吡季軍，但2000米才是其正宗路程，月初輕勝莫爾斯橋錦標，與簡國能合作3戰全上名最夾。「耀石」曾勝二級賽且是歌劇錦標季軍，比上不足比下有餘，配腳選擇。

緊扣進步響起巧琴聲

S3-2：愛爾蘭一千堅尼岳伯仁同樣贏過10次，雖然焦點落在曾勝一級賽的「歌劇女聲」身上，但我反而想博廐侶「緊扣」，此駒父系為「皇僕」，加英愛橡樹上名母系「奇中之奇」，血統優良，兩周前初跑一哩力追不及，隨實戰經驗累積可望更進步。「巧琴聲」去年兩歲一出即勝後勁凌厲，牠是種馬「秋陽」同母半妹，第2戰大膽報跑一級賽並非無因，阿加汗綵衣已連勝兩屆。「小搖鈴」上仗負於「巧編舞步」水準不弱，英國賽駒到愛爾蘭實力稍高，同屬型靚「皇僕」子嗣不容忽視。