【張基焦點】摘星光輝輕磅佔優

潘明輝近期偶有佳作，剛周三憑「綠色有威」增添進帳，而在周日沙田賽事，他亦有不少邊線坐騎，「摘星光輝」在五班孭輕磅優勢大，近期工夫加強，可望扳回一仗。另外，「綫路神驊」近期狀態有起色，在四班目前評分可起作用。「十八掌門」近況穩定，跑中長途威力甚大。「龍之輝」上仗犯錯甚多才輸，今次改以潘頓掛帥，擺明車馬求補中。

第2場五班1600米，「摘星光輝」於五班跑此程有根有據，典型一哩均速馬，早前用艾兆禮出擊，只不敵「小神仙」得亞軍，今次小休近兩個月，操練工夫卻做足，今個月中安排試泥閘後，埋門再有拍跳，今回師強項用潘明輝只負113磅，同場亦無明顯快馬，應該可以主宰步速，此駒在港兩次贏馬均為同程，現只得20分，為拯救上岸，已無退路，今次決心昭然，可望扳回一仗。

第6場四班1400米，文家良一早部署讓「綫路神驊」落到四班，但現時年紀大前速並無以往般快，因此早前加眼罩屬合理安排，只是狀態未夠弗才無效果，但埋門卻出現以往拉唔住的鏡頭，今季從未見過，配合2檔好位，且今日此路人馬有大舉出擊之意，此駒確有冷味。

第3場三班2000米，「十八掌門」前仗跑此程贏來有前有後，但剛戰繼續戴眼罩反而搶得太急，因此今回除眼罩問題不大，狀態亦比贏馬時更佳，加上今場對手不多且是後上為主，此駒主動佔先，應屬爭勝分子。

第9場三班1200米，「龍之輝」剛戰起步慢卻立即催策上前，沿途無遮擋，發揮失誤才失三甲，論馬則在不斷進步中，復課試閘走勢好，改換潘頓戰意鮮明，馬房爭冠之際，此等生力軍可大派用場，今次形勢大好，可望收復前失。