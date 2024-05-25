【進階選項】智智多寶強配無保留

3月初特登抽空飛去澳洲考察，順道參觀育馬場及拍賣會，當中少不免與澳洲馬圈業內人士仕交流心得，暢談香港及澳洲兩地近況。澳洲育馬者關心的，包括他們轉售來港的馬匹表現，雖然已出售，但不少仍保留其母馬及種馬，若能交出成績，自能對日後升值大有幫助。

記得有朝去牧場的車程上，談到「遙遠星空」子嗣在香港熱賣，身旁的育馬者便叫我留意一匹已運港的Galactial Harmony，結果一查，我說不好意思，馬兒最近流鼻血了，該位資深育馬者透露此駒年幼時在牧場性格乖巧天資極高，不過他當時亦未知馬兒有事，難怪未見上陣。這匹Galactial Harmony抵港後亦已改了中英文名，此為第5場的「智智多寶」。此駒1月登場3.2倍走勢稚嫩得季，再出潘頓1.6倍流鼻血落敗，雖然有傷在身，你看片段馬兒終點前仍有追上，內在鬥心極佳。小休後從化試兩課閘，勢頭表面不及未出賽前的從化閘甚至泥閘鋒芒，但這正好是馬兒斂口進步迹象，復出2檔強配布文，一定無保留。

希斯及布文組合尚有一匹實力馬為第6場「飲杯」，潘頓同場揀騎「勇霸龍」亦不能怪，但今次抽到14檔則可能要拖到最後。「飲杯」上場初跑谷草，在當晚不利後追情況下負重仍可撲入第2名，頭二馬「新力」及「精益大師」剛周三順利取勝。初跑1400米對這匹「燈塔島」子嗣絕不擔心，日後上一哩甚至1800米亦可以，重磅馬配布文死鉛少，亦有助質新馬鬥後勁衝刺。