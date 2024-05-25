【三重彩地帶】重返主場「盈」得起

第2場五班1600米，「美麗多盈」今季分別在鍾易禮及艾道拿胯下於田草兩捷，之後轉去谷草回氣，雖然場地不太擅長，但始終當銳走勢仍不差，潘頓捱義氣騎了兩場，今次回到主場田草無理由再次戥腳。

「友誼喜悅」上次四降五獲殿見進步，自購馬減分多已有支持，布文加姚本輝入Q率達35%，值得信賴的騎練拍檔。「路路爽」對上兩季都是5月打後建功，季尾特佳，落班即重召最合拍的田泰安，又有蠢動意。「揚威四方」季初兩捷後即部署減分，現評36分又進入射程範圍。近期賽事大利前置，2檔「摘星光輝」或受惠跑道偏差。

第7場一級賽2400米，遮打盃，以近屆香港瓶同程主客差距之大，客軍實力起碼高兩皮，今場唯一外隊馬「桀驁之戀」，挾外地4奪G1的賽績，卡士贏晒，捧盃呼聲高唱入雲。

東廐雙雄「當年情」及「錶之五知」新近在G3皇太后紀念盃同程串Q，銳氣最盛，但挑戰G1又是另一回事，目標止於一席。「直線力山」上場遇意外而大敗，埋門泥閘兜大彎末段輕鬆撲近，狀態冇問題。「將王」今季在港或遠征表現都見失色，7歲漸走下坡，惟始終是近兩屆盟主，食老本仍有一爭之力。■海東