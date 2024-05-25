【耀眼精選】將王檔靚撼強敵

聽前輩講遮打盃響本地賽馬職業化之前，俗稱跑馬王，贏遮打盃，就係香港冠軍、嗰季嘅香港馬王。遮打盃冠軍即係馬王，已經好耐無呢支歌仔唱，而且隨住近年入口嘅正宗長途氣袋愈黎愈少，呢場2400米賽事經常出現冷場，注視度被其他大賽取代。

難得嘅係呢場褪色大戰，今屆竟然吸引到高多芬「桀驁之戀」自費參戰，令例行公事突然變得有睇頭。藍衣軍團一直係香港國際賽嘅大好友，幾乎每年都會派馬來港，不過已有成14年未響香港威過，今次派到4勝一級賽「桀驁之戀」跑遮打盃，當然唔係講玩，以呢匹馬嘅CV，贏係應該，輸係意外。

但係跑馬無絕對，尤其近期難以捉摸嘅草地跑道，勝負好多時取決響鬥快搵到私家路，跑法同跑道形勢凌駕馬匹實力，如果「桀驁之戀」走錯跑線，誤踩不利場地港隊就有偷雞機會。以今屆卡塔爾酋長錦標做指標，「桀驁之戀」賺步速贏蝕跑法、蝕腳程兼陣上受傷嘅「將王」6個半馬位，兩匹馬嘅差距經調整後大概差2至3個馬位左右，「桀驁之戀」由半主場今次變作客，早段估計會有馬鬥搶唔會畀佢輕鬆慢放，如臨場再有天雨之助，排咗1及2檔的「將王」及「直線力山」，都有機迫近「桀驁之戀」。