【J臣研究所】好勁力有排贏

季尾最後一次有G1的大賽日，第7場跑遮打盃，筆者多年以嚟都不時受推薦，為呢個盃賽出任馬主廂房嘅司儀工作，今年都唔例外，而筆者對於響呢個盃賽日工作都特別有深刻印象，因為贊助商除邀請賓客及其員工到場觀賽之餘，每年都會搞好多特色玩意，除一啲手作仔、小食美酒攤位外，更有趣係佢哋每次都會製作一系列精品，喺所屬廂房派發畀嘉賓，筆者記得好幾年前有一套特別版啤酒，淨係講個包裝都係皮製，相當精緻，今次講明係15周年隆重其事，筆者都有啲期待。

兩場長途賽形勢都幾清晰，第3場三班2000米，「好勁力」4歲仔今季大熟大勇，季中增程跑得好，季內累積5捷，今時今日喺香港搵隻質新長途馬談何容易，睇嚟今季同下季仲有排贏。

「都靈福星」其實今季表現算穩定，本身班底足夠，可爭一席。「非惟僥倖」上場轉投姚廐入位明顯有進步，遲熟長途馬到季尾有體力優勢。「自然力量」上仗仲喺三級賽跑第5名，係怕今次負頂磅有啲吃力。

第7場一級賽2400米遮打盃，應屆杜拜司馬經典賽冠軍「桀驁之戀」擺下擂台，計級數贏兩三個馬位只係輕而易舉，唯一要估只係來港後適應與否。要數對手可能大多數人都睇隻「大至尊」，但事實證明今季打吡大賽水準一般，「將王」季內遠征後又狀態平平，要揀配腳寧願博隻4歲馬「智取神駒」同埋今季長勇嘅「錶之五知」。