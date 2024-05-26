【戰況R8】葉楚航爆165倍W：我唔太意外！

第8場四班1600米爆出今季最冷W，葉楚航馬房「光明傳承」今仗初降四班出賽，喺蔡明紹胯下直路如飛殺上勝出，爆出$1,650獨贏派彩，係今季最冷獨贏派彩，但相比葉楚航歷來最冷W「盛勢」嘅$1,677獨贏派彩，仲差$27先爆紀錄。同時，「光明傳承」係葉楚航從練以來第5隻99倍+頭馬。

今場跑第2名為班德禮13倍「精英雄心」，串成$11,266連贏，與二重彩$16,692都係今季最冷派彩。田泰安「富喜來」跑第3，第4名為艾道拿大熱門「加州動員」，四重彩冷至$845,739。

賽後，葉楚航表示「光明傳承」贏馬唔可以話太意外，因為連埋呢場在內，至今4場都係排外檔，際遇唔算太理想，賽前當然希望可以守到4、5位有遮擋位置競跑，雖然做唔到，但攝到喺馬群之後而贏馬，同時，落班都係好大原因，蔡明紹亦匯報「光明傳承」走勢相當順。葉楚航表示能夠以練馬師團體名義贏馬實在好開心，始終想替旗下馬主盡量贏到頭馬，雖然只係一場四班賽，依然感到開心，寄望馬匹回升三班孭輕磅，可以繼續交出頭馬。

第8場賽果：1-4-11-2

二重彩賽果：1-4(最後賠率1669)