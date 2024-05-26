【賽後報告】潘頓話大至尊未能完全展步 動作有疑慮！

是日賽後報告撮要：

第2場：「珍珠哥」被發現流鼻血。

第3場：「笑哥兒」左前腿不良於行。

第4場：「萬事快」氣管內有很多血。

第5場：被查詢時，蔡明紹表示，他獲指示讓「江南盛」自大外檔出閘早段留後競跑，以免須走外疊。被查詢有關直路上的騎法時，蔡明紹表示，坐騎跟隨「極速贏」，其後他認為該駒於直路彎外閃，在直路上或會向外斜跑。他說，因此他起初於趨近四百米處時將坐騎移至「極速贏」內側以望空，但當該駒被騎師修正時，坐騎在400米處至350米處之間受困而未能望空。他又說，坐騎於跑過300米處時能夠移至「極速贏」外側，開始走勢良佳。他又說，坐騎於末段推進至「極速贏」外側之際外閃避開該駒，因而緊貼「開心寶寶」的後蹄處於窘境，未能被力策至終點。小組認為蔡明紹在此情況下採取的策略屬合理。

第6場：「一定美麗」抵達起步點後被發現口部有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「飲杯」入閘後以後足豎立，並將一對前腿擱在閘門上，導致閘門打開，「飲杯」在鞍上無人下跑畢一圈。小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。其後被發現右前腿管骨部位有傷口，以及右前腿不良於行。

「電玩勇士」入閘後煩躁不安，以後足豎立，繼而被卡在閘門下。其後被牽出閘廂及接受獸醫檢驗，獸醫認為此駒不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「電玩勇士」退出此賽。其後被發現右後腿有傷口。希威森其後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他適宜履行餘下賽事的策騎聘約。

第7場：賽後，潘頓表示，「大至尊」於直路上在催策下未能完全展步，他對坐騎的動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第8場：被查詢有關「光明傳承」的明顯進步表現時，練馬師葉楚航表示，此駒是仗降班角逐有利發揮，並告知小組，此駒的操練表現讓他感到滿意，尤其是於5月21日的快操表現

第9場：「電訊驕陽」被發現右後膝正下方部位割傷。

第10場：「馬林」不願入閘，被小組著令退出此賽。小組裁定「馬林」必須連續兩次試閘及格，而其中一次試閘必須在香港進行後，才可再次出賽。被查詢有關「大浪圖田」表現有所進步時，練馬師丁冠豪表示，此駒於3月31日一仗在較乾快的場地上更適合發揮。他說，此駒上仗自外檔出閘後，騎師霍宏聲須加以催策以讓坐騎佔取前列位置，因而於直路上衝刺乏力。他又說，因此，他曾預期是日受惠於居於中間位置競跑的此駒將於末段以佳勢衝刺。

賽後，田泰安報告，「壯志凌雲」在領放時受「一定美麗」追迫下不合發揮，因而在直路上衝刺乏力。賽後，希威森表示，他認為「巴閉仔」首次佩戴眼罩上陣不合發揮。「飛輪步」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

一般事項：

競賽董事小組今天審議了一宗由獸醫事務部（規管、福利及生物安全政策）轉介的事件，涉及「攻頂」(E221)於5月17日至22日（首尾兩天包括在內）期間在從化馬場全天候小跑道進行操練，違反了該部門基於該駒左前腿韌帶狀況的報告而對牠實施的操練限制。小組聽取了「攻頂」的練馬師賀賢及隸屬於他的助理練馬師余詠詩（從化）的證供。賀賢其後承認違反賽事規例第50(2)條，事緣他未能履行管理馬房運作的責任，未有向其馬房的從化馬場助理練馬師提供有關獸醫事務部（規管、福利及生物安全政策）根據練馬師手冊規例第73(e)條對「攻頂」(E221)實施操練限制的必要資料，導致「攻頂」於5月17日至22日（首尾兩天包括在內）在全天候小跑道上進行操練，違反對該駒實施的操練限制。

小組考慮所有情況後，決定判賀賢罰款1萬元。在衡量判罰輕重時，小組考慮到這是賀賢首次因類似違規行為而受到處罰，以及他曾於馬匹恢復操練前向診療獸醫作出諮詢。