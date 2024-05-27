新勝伊斯巴翰錦標 文采侯婦終極目標跑凱旋門

由貝知仁策騎嘅「文采侯婦」(Mqse De Sevigne)，啱啱喺尋日轉播嘅伊斯巴翰錦標，力鬥杜滿樂所騎「地平流金」(Horizon Dore)，最終影相分勝負以短頭險勝，延續今季復出2戰不敗戰績。

賽後練馬師費伯華就認同馬匹表現，連埋今仗跨季8戰，獲得4冠4亞戰績，贏咗3項G1，絕對係歐洲現役最佳年長雌馬，由於明年將屆6歲將轉做牝馬，所以今年就會接受終極挑戰，出戰2400米最高榮譽法國凱旋門大賽。

雖然「文采侯婦」賽績已證明本身係1600至2000嘅全才佳駟，是否有足夠氣量應付2400米仲係未知數，不過呢匹出自「先勇名駒」嘅馬女，母馬Penne亦係羅斯齊爾德家族名下，能夠擁有一匹自行培育嘅「文采侯婦」進軍最高榮譽賽事，當係馬主最大心願。

而喺勝出昨日伊斯巴翰錦標之後，費伯華透露會先讓「文采侯婦」休息，留待8月復出，分別於羅斯齊爾德大賽與尚羅萬尼錦標先作衞冕，然後就會迎接終極考驗，增程出戰法國凱旋門大賽。