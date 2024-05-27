開正佢個瓣 神仙泥料大搏殺

蔡約翰雖然歷來都係鍾意於沙田日賽大場合出擊，不過今季嘅成績就唔算好突出，反而佢喺泥地嘅部署，更加得心應手，原來今季泥地賽事成績，更加冠絕同儕，已經取得8W，緊隨其後嘅方嘉柏同廖康銘亦係只得6W。

而且蔡神仙今年泥地賽事，仲有一個無敵數據，原來所得8W，清一色係泥地1200米，係刻意定係巧合，當然神仙唔會咁意畀你摸清個底，但周三晚夜賽半數場合(4場)跑1200米，神仙5場有馬參戰，偏偏就於呢個路程，全部都有馬上陣，正如對上一次喺4月3日舉行嘅泥地夜賽，所跑4場又係泥地1200米，結果就以今期有份再跑嘅「德心知遇」同「魅力寶駒」起孖，可惜後駒礙於二班泥地賽程已經嚟到最後一場，焗住轉跑一哩試試。

至於其餘出戰泥地1200米嘅神仙兵團，仲有兩匹初跑泥地求變，「無限美麗」近戰於起家嘅谷草1200米未嘗再勝，今次轉嚟泥地謀求突破，當然存在變數，加埋季內仲喺三班贏馬嘅「翩翩君子」，依家在四班形勢係點，大家盡在不言中。

踏入5月賽事埋單，蔡神仙暫時只得2W，咁嘅成績相信大家都好失望，睇吓今次開正佢個瓣，可唔可以今期泥地夜賽，再添頭馬進帳。